Rival nas eleições, Genaro rebate Galiotte e valoriza Paulista

O presidente Maurício Galiotte, rompido com a Federação Paulista de Futebol (FPF), desdenhou do Campeonato Paulista nesta sexta-feira. Horas depois, Genaro Marino Neto, adversário do atual mandatário nas próximas eleições do Palmeiras, rebateu via nota oficial.

Insatisfeito com a postura da FPF em torno da polêmica final contra o Corinthians, marcada pela arbitragem de Marcelo Aparecido, Galiotte afirmou considerar o Campeonato Paulista “pequeno para o Palmeiras” em entrevista à rádio Jovem Pan.

“Ao dizer que o Campeonato Paulista é ‘pequeno’, Maurício Galiotte mostrou mais uma vez que não conhece a história do Palmeiras. Algumas das nossas maiores glórias foram o que ele agora chama de ‘Paulistinha’”, afirmou Genaro, citando alguns títulos estaduais históricos conquistados pelo clube.

“Ou ele se esqueceu do tamanho da vitória sobre nossos rivais em 1993? Ou do ataque de 100 gols, em 1996? Ou do gol de Ronaldo, em 1974? Infelizmente, nosso atual presidente não tem estatura para ocupar a cadeira que está nem tem a dimensão do que pensa o nosso torcedor”, prosseguiu o candidato da oposição.

Genaro Marino foi eleito vice-presidente de Maurício Galiotte, mas ambos romperam durante a gestão. Devidamente aprovadas pelo Conselho Deliberativo, as duas chapas serão votadas pelos sócios do Palmeiras no dia 24 de novembro, e o ganhador governa pelos próximos três anos.

“Queremos sim a Libertadores, o Mundial, o Brasileiro. Independentemente do absurdo da final deste ano, queremos ganhar o Paulista também. Desmerecer o maior Estadual do país, taça que já levantamos 22 vezes, é desmerecer nosso passado e nossos heróis”, disse Genaro.