“Revelado” pela Taça das Favelas, Patrick de Paula pede passagem no Palmeiras

O Palmeiras não contratou em grande quantidade nesta temporada, porém contou com uma série de reforços caseiros, já que Vanderlei Luxemburgo tem utilizado diversos jogadores revelados pelas categorias de base do clube. Dentre eles, Patrick de Paula tem se destacado quando entra em campo e pede passagem no Verdão.

O volante chama a atenção por ter características únicas no elenco Alviverde. Além de ser o único jogador canhoto da posição, Patrick tem um porte físico que se destaca, apesar de ter apenas 20 anos. Por conta de seu biotipo, credencia-se como opção para trazer maior poder de marcação ao meio-campo do Palmeiras.

Além de Thiago Santos ter deixado o Verdão para jogar nos Estados Unidos, Felipe Melo passou a atuar como zagueiro nesta temporada. Dessa forma, os volantes do Verdão passaram a ter características mais ofensivas, com saída de jogo mais qualificada, porém com menos embate físico. Nesse sentido, Patrick já se mostrou ser útil para Luxemburgo.

Apesar de ajudar na marcação, o jovem também tem qualidade para apoiar o ataque. Além de buscar passes verticais, Patrick tem um bom chute de média e longa distância, tendo marcado alguns gols de falta quando atuava na base do Palmeiras. Na vitória sobre o Guaraní, o meio-campista entrou no segundo tempo e participou diretamente do terceiro gol, tendo dado pelo passe para Dudu, antes do camisa 7 dar a assistência para Luiz Adriano.

O detalhe curioso da carreira de Patrick é que o jogador teve apenas dois anos nas categorias de base do Palmeiras. Antes disso, o volante atuava por times amadores do Rio de Janeiro e participava da Taça das Favelas, popular torneio que reúne equipes formadas por atletas das comunidades da cidade.

Patrick chamou a atenção do Palmeiras enquanto disputava a edição de 2017 do torneio, defendendo a equipe Cara Virada. O Verdão resolveu apostar no volante, que atuou pela base do clube em 2018 e 2019 antes de ser promovido aos profissionais.

Como Luxemburgo deve poupar alguns dos titulares na partida deste sábado, contra a Inter de Limeira, Patrick de Paula vive a expectativa de ganhar mais uma oportunidade. Na quarta-feira da semana que vem, o Palmeiras viaja à La Paz, onde enfrenta o Bolívar, pela Libertadores.