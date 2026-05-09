Remo x Palmeiras pelo Brasileirão: onde assistir, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Neste domingo, Remo e Palmeiras se enfrentam em compromisso válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola para a partida às 16h (de Brasília), no Mangueirão, em Belém (PA).

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Onde assistir ao vivo?

TV: TV Globo

Pay-per-view: Premiere

YouTube: GE TV

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Como chega o Palmeiras?

O Palmeiras vive uma invencibilidade de 14 jogos na temporada. No confronto mais recente, venceu o Sporting Cristal por 2 a 0, em confronto válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Antes, pelo Brasileirão, empatou com o Santos por 1 a 1 , no jogo que marcou a despedida do Allianz Parque, renomeado para Nubank Parque.

Na competição nacional, o time comandado pelo técnico Abel Ferreira ocupa o primeiro lugar, com 33 pontos - seis a mais que o Flamengo, segundo colocado. Já pelo torneio continental, o Verdão é o líder do Grupo F, com oito pontos, seguido pelo Cerro Porteño na segunda posição, com um a menos.

Como chega o Remo?

O Remo vem de duas vitórias consecutivas. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, venceu o Botafogo por 2 a 1, no Nilton Santos, e anteriormente, bateu o Galvez em compromisso pela Copa Verde.

A situação do time no Brasileiro, no entanto, é ruim. O time comandado por Léo Condé figura na penúltima posição da tabela, com apenas 11 pontos. Até agora, venceu apenas dois jogos, empatou cinco e perdeu os outros sete.

Histórico do confronto

As equipes se enfrentaram oito vezes na história, e o confronto tem números favoráveis ao time paulista. Foram 4 vitórias do Palmeiras, dois empates e dois triunfos do Remo. Veja os resultados dos jogos:

26/07/2003 — Remo 2 x 1 Palmeiras — Campeonato Brasileiro Série B

08/12/1993 — Palmeiras 0 x 0 Remo — Campeonato Brasileiro

28/11/1993 — Remo 1 x 2 Palmeiras — Campeonato Brasileiro

20/09/1992 — Palmeiras 5 x 1 Remo — Copa do Brasil

15/09/1992 — Remo 0 x 0 Palmeiras — Copa do Brasil

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Estatísticas

Palmeiras no Brasileiro

1ª posição

10 vitórias, 3 empates e 1 derrota

24 gols marcados

11 gols sofridos

Remo no Brasileiro

19ª posição

2 vitórias, 5 empates e 7 derrotas

15 gols marcados

24 gols sofridos

Prováveis escalações

Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Jefté; Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Maurício; Allan, Jhon Arias e Flaco López.

Técnico: Abel Ferreira

Remo

Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Welison, Patrick e Jaderson; Yago Pikachu, Jajá e Alef Manga.

Técnico: Léo Condé

Arbitragem

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Rafael Traci (SC)

Ficha técnica

Jogo: Remo x Palmeiras

Competição: Campeonato Brasileiro (15ª rodada)

Data e horário: 10 de maio de 2026 (domingo) 16h

Local: Mangueirão, em Belém (PA)