Regulamento da Conmebol impede Palmeiras de realizar treino aberto

O Palmeiras publicou um nota oficial neste segunda-feira informando que não realizará um treinamento aberto na próxima terça-feira, como vinha sendo divulgado por alguns torcedores nas redes sociais. Segundo o clube, a atividade com a presença da torcida antes do duelo decisivo contra o Boca Juniors era um desejo da diretoria, porém foi vetada pela Conmebol.

Ainda segundo o comunicado, o evento não irá acontecer porque o regulamento da entidade que comanda o futebol sul-americano “não permite que haja treino no mesmo gramado do jogo na véspera da partida”.

Dessa forma, o trabalho final antes da partida pela Libertadores será realizado na tarde desta terça, às 15h30 (de Brasília), na Academia de Futebol. A atividade novamente será feita com a imprensa tendo acesso apenas aos primeiros minutos de trabalho.

O Verdão recebe o Boca Juniors nesta quarta-feira no estádio Allianz Parque pela partida de volta da semifinal da Copa Libertadores. Para conseguir a sua classificação para a decisão do torneio, o clube paulista precisa superar os argentinos por mais de dois gols de diferença. Caso vença por 2 a 0, repetindo o placar aplicado pelo rival na primeira partida, a decisão acontecerá nos pênaltis.

Confira a nota oficial do Palmeiras:

Ao contrário do que foi propagado em redes sociais, o treinamento do Palmeiras na terça-feira (30) não será realizado no Allianz Parque. O desejo da diretoria era trazer o torcedor para a última atividade antes do duelo com o Boca Juniors, porém o regulamento da Conmebol Libertadores não p

O elenco alviverde se reapresentará nesta segunda (29), às 15h30, na Academia de Futebol, em treino fechado para a imprensa – os jornalistas terão acesso ao aquecimento dos atletas. Na terça, a atividade também será na Academia, às 15h30, novamente com a imprensa tendo acesso aos primeiros minutos de trabalho.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com