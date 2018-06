“Reforço interno”, Jean se vê como volante e projeta Palmeiras no topo

Após quatro meses se recuperando de uma cirurgia no joelho direito, Jean voltou a ser aproveitado no Palmeiras. Como volante, estreou na temporada 2018 nos minutos finais da vitória sobre o Grêmio e participou pela primeira vez dos 90 minutos de uma partida no empate com o Ceará, no último domingo.

Mais do que nunca, após ser improvisado na lateral direita em boa parte de sua carreira, ele comemora o retorno à sua posição de origem. “Gosto muito (de jogar no meio de campo), principalmente tendo liberdade para chegar no ataque, ajudar a defesa, poder dar passes. Estou muito feliz, principalmente jogando como segundo volante em uma equipe como o Palmeiras”, celebrou o camisa 17.

No que depender das intenções do técnico Roger Machado, Jean atuará mesmo no meio-campo alviverde, sobretudo após a saída de Tchê Tchê para o Dínamo de Kiev, da Ucrânia. No último domingo, em Fortaleza, o atleta de 31 anos foi a alternativa para a suspensão de Bruno Henrique.

“O Jean aguentou o jogo inteiro, porque vinha se condicionando há mais de um mês. Imagino que ele deve estar muito feliz por sua atuação e por ter iniciado uma partida, ajudando pelo coletivo. É um acréscimo. Tivemos a saída do Tchê Tchê e ganhamos um reforço interno. Já deu uma resposta quando solicitado”, analisou o treinador palmeirense.

Com o resultado, o Verdão desperdiçou a chance de assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro e ainda caiu para o sexto lugar, com 18 pontos, oito a menos do que o primeiro colocado Flamengo. Para Jean, o tropeço diante do lanterna Ceará não é motivo para desespero no clube de Palestra Itália.

“Só vai demorar um pouco mais, mas vamos buscar a segunda colocação, a primeira colocação. Não vamos parar de brigar. Tenho certeza que uma hora vai acontecer novamente e vamos ter uma oportunidade para brigar pelo topo, que é onde o Palmeiras tem que estar”, projetou.

A oportunidade, porém, já bate à porta do Palmeiras. Na próxima quarta-feira, em seu último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo, o time dirigido por Roger Machado recebe o líder Flamengo no Allianz Parque, podendo diminuir a diferença para cinco pontos.