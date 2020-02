Reforço do Palmeiras foi lateral-artilheiro no Uruguai e já marcou nos treinos

O novo reforço do Palmeiras Matías Viña deve estrear no próximo domingo, em duelo contra o Mirassol pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. Recém-chegado no Verdão, o uruguaio já vem mostrando uma das suas principais características: o forte desempenho ofensivo.

Em três dias de treinamento com o restante do elenco alviverde, o defensor já anotou dois gols; na quarta, em sua primeira atividade, acertando chute de longe, e nesta sexta-feira, acertando cabeçada em cobrança de escanteio de Zé Rafael.

“Minhas virtudes são a velocidade e o jogo aéreo. Agora quero pegar a dinâmica do futebol brasileiro”, comentou o uruguaio durante sua apresentação.

Na última temporada, o lateral se destacou no Nacional do Uruguai por sua capacidade de criar e finalizar na parte da frente. Foram cinco gols e quatro assistências no Campeonato Uruguaio, além de mais dois passes para gol na Libertadores.

Além do número de tentos, impressiona a versatilidade. O lateral fez gol de cabeça em vitória sobre o Rampla Juniors por 4 a 3, infiltrando na área e batendo na saída do goleiro em vitória sobre o Racing-URU, aproveitando bate-rebate em contra-ataque em goleada sobre o River Plate-URU, e por fim, aproveitando rebote de escanteio e em batida firme na entrada da área em outra goleada, contra o Liverpool-URU.

