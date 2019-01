Reforço de 20 anos do Palmeiras, Arthur Cabral troca balada e bebida por videogame

Vinte anos, ganhando um alto salário e jogando futebol profissional no Maior Campeão do Brasil. Os fatos são receita para deslumbre de um jovem com festas e baladas, mas no caso de Arthur Cabral, reforço do Palmeiras para 2019 e apresentado nesta segunda-feira, isso não se aplica. O novo centroavante do Verdão se interessa apenas por videogame fora das quatro linhas.

“Sou um cara muito tranquilo. Sou de Campina Grande, terra do maior São João do mundo, e nunca fui lá. Não sou de bebedeira, não tenho brinco, tatuagens. Gosto de jogar videogame, só isso”, afirmou o atleta, ainda tímido diante dos microfones na Academia de Futebol.

Esta, porém, não foi a primeira vez que o jogador pisou no CT alviverde. O Verdão pagou R$ 5 milhões para tirá-lo do Ceará na maior negociação da história do clube nordestino, mas o atleta de 1,86m já esteve na base palestrina.

Em 2015, ele passou três meses treinando no clube, mas não foi aproveitado e retornou ao Ceará, onde se profissionalizou no mesmo ano. “Tive uma passagem rápida. Creio que não era o momento. Se não aconteceu lá, não era para acontecer. Evoluí muito e cheguei aqui no momento certo”.

Arthur Cabral marcou 24 gols em 2018. Antes do início do Campeonato Brasileiro, ele era o atleta com mais participações em bolas nas redes em todo o território nacional (incluindo gols e assistências). No novo cube, ele terá a concorrência de Deyverson e Borja como principais opções para a posição de centroavante.

“Hoje temos dois centroavantes muito bons, e vou tentar aprender com eles para melhorar cada dia mais”, completou. “Eu sonhava vir para um clube grande do Brasil, um dos maiores. Depois de uma bela temporada no Ceará, consegui mostrar meu futebol, e era um dos meus objetivos chegar aqui, brigar por título na Série A”.