Recuperado, Weverton treina no Palmeiras; Borja e Guerra não vão a campo

O Palmeiras se reapresentou para os treinos na tarde desta segunda-feira, na Academia de Futebol. Assim como ocorre desde a última quinta-feira, os trabalhos comandados por Luiz Felipe Scolari foram novamente fechados para a imprensa.

Mesmo podendo acompanhar apenas 10 minutos das atividades, foi possível notar a presença de Weverton no gramado. O goleiro, que reclamou de dores musculares em três oportunidades durante a partida contra o Internacional, trabalhou normalmente nesta segunda.

As ausências nos exercícios foram dos meias Gustavo Scarpa e Guerra, além do centroavante Borja. Destes, a única baixa explicada foi do camisa 14, que segue em recuperação de uma inflamação no calcâneo. Já os estrangeiros, que não foram com a delegação palestrina para Porto Alegre, trabalharam na parte interna da Academia de Futebol sem justificativa dada pelo clube.

Luiz Felipe Scolari terá três dias de trabalhos para preparar o Verdão para o jogo na Libertadores. Se no Brasileiro o time chegou à quarta colocação, a oito pontos do líder São Paulo, no torneio continental venceu a primeira partida contra o Cerro por 2 a 0, no Paraguai.