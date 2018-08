Recebido com abraços, Felipão usa Borja em primeiro treino

O técnico Luiz Felipe Scolari, apresentado oficialmente na tarde de sexta-feira, foi recebido com abraços pelo elenco palmeirense em Belo Horizonte. Na manhã deste sábado, já com o centroavante colombiano Miguel Borja, o treinador dirigiu seu primeiro treinamento para o confronto com o América-MG.

Recuperado após passar por artroscopia no joelho direito, Borja fica à disposição para a reestreia de Felipão no comando do Palmeiras. Por outro lado, o atacante Willian, substituído com dores musculares diante do Bahia, não deve participar do duelo em Belo Horizonte.

Sem a presença da imprensa, o Palmeiras usou o centro de treinamento do Cruzeiro para trabalhar. Assim, Felipão reencontrou o argentino Barcos, que foi seu jogador no clube alviverde em 2012. O treinador também reviu Fred, escolhido para disputar a Copa do Mundo de 2014 como titular da Seleção.

O novo comandante foi recebido calorosamente pelo elenco palmeirense em Belo Horizonte. Assim que chegou ao hotel que abriga a delegação, Felipão ganhou abraços de integrantes da comissão técnica, funcionários e jogadores – Dudu, dirigido pelo gaúcho, abraçou apertado.

A tendência é que o Palmeiras entre em campo para enfrentar o América-MG com a seguinte escalação: Weverton, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés; Artur (Gustavo Scarpa), Dudu e Deyverson.

O confronto com o América-MG, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio Independência. Com 26 pontos ganhos, o Palmeiras figura no sexto lugar. Já o América-MG tem 20 pontos e detém o 10º posto.