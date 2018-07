Reapresentação do Palmeiras tem golaço de Thiago Santos e carretilha

O Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira após vencer o Atlético-MG na tarde de ontem, no Allianz Parque. Os titulares diante do Galo ficaram no Centro de Excelência realizando atividades para recuperação física. Isso não significa, porém, que o treino no gramado não teve atrativos.

Primeiro, Roger Machado comandou um trabalho de passes de apoio e finalizações. Nesta parte das atividades, Victor Luis e o meio Hyoran foram os maiores destaques, sendo que o lateral acertou alguns chutes com a perna direita.

Treino agora é e passes de apoio e finalizações na Academia. Esse chute aí foi do Hyoran #GazetaVerdao pic.twitter.com/v3ThAjnvXd — Bruno Calió (@b_calio) 23 de julho de 2018

Na sequência, o treinador estabeleceu um coletivo em campo reduzido. Esta parte do treino produziu os lances mais bonitos plasticamente, com direito a um golaço de Thiago Santos, que acertou o ângulo de Fernando Prass, e um drible do camisa 5, que deixou o adversário no chão. Além do volante, Vitinho também apareceu bem com uma carretilha e Pedrão chegou a anotar um belo gol, batendo cruzado com a perna esquerda.

O Palmeiras retoma os treinos na tarde desta terça-feira, em trabalho fechado para a imprensa. Antes, às 14h30 (de Brasília), o goleiro Weverton concederá entrevista coletiva na Academia de Futebol.

O camisa 21 seguirá como titular para o duelo de quarta, contra o Fluminense, às 19h30, no Maracanã. Diante do Tricolor, Lucas Lima e Luan retornam de suspensão, mas devem ficar no banco de reservas.