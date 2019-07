Raphael Veiga destaca importância de empate fora de casa na Libertadores

O meia do Palmeiras, Raphael Veiga, fez coro aos seus companheiros e ao técnico Luiz Felipe Scolari e considerou o empate em 2 a 2 com o Godoy Cruz, fora de casa, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores como um bom resultado. No duelo de volta, pelo critério do gol fora de casa, o Verdão joga por dois empates para avançar no torneio: 0 a 0 e 1 a 1.

Com 28 minutos de jogo, o Palmeiras já perdia por 2 a 0, com dois gols de Santiago García. Ainda no primeiro tempo, Felipe Melo descontou de cabeça, e Weverton defendeu um pênalti. Na etapa final, Miguel Borja marcou um golaço e deixou tudo igual em Mendoza.

“Pelas circunstâncias do jogo foi um resultado bom, pecamos num detalhe no começo do jogo e sempre que toma um gol no começo do jogo muda o jeito de jogar, tivemos que sair um pouco mais. No segundo tempo consertamos o que havíamos errado, conseguimos ficar mais próximos um do outro, criar superioridade principalmente no meio e criar boas jogadas, fizemos dois gols na luta, na força. Se entrarmos no jogo de volta com o espirito do segundo tempo a gente sai com essa classificação”, revelou à Fox Sports.

Raphael Veiga fez apenas sua segunda partida como titular nesta Libertadores. A última vez que ele iniciou um jogo da competição continental foi na sexta rodada da fase de grupos, na vitória por 1 a 0 contra o San Lorenzo, no Allianz Parque. O jogador de 21 anos confessou que Felipão avisou a escalação um dia antes.

“Ele falou no treinamento, um dia antes. Eu me preparo, independentemente se vou jogar ou não. Procuro sempre estar aprendendo evoluir, porque sei que no futebol as coisas mudam muito rápido, as oportunidades aparecem, e quero sempre aproveitar. Estou à disposição sempre que o professor precisar”, afirmou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com