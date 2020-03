Ramires sofre pancada, e Luxa pode preservar peças no Paulista

Algoz do Tigre pela Copa Libertadores na noite de quarta-feira, o Palmeiras volta a campo para enfrentar a Ferroviária já na tarde de sábado. Com o time envolvido em uma maratona, o técnico Vanderlei Luxemburgo pode preservar algumas peças no jogo pelo Campeonato Paulista, entre eles o veterano Ramires.

Escalado como titular na Argentina, o meio-campista de 32 anos sofreu pela falta de ritmo de jogo, especialmente no primeiro tempo. Na etapa complementar, acertou um chute no travessão e viu a situação ficar mais tranquila desde a expulsão de Acuña. No final, foi substituído pelo zagueiro Luan.

“Posso trocar um ou outro jogador que sentiu. O Ramires sofreu uma pancada e é um atleta que pode valer a pena preservar para terça-feira. Vamos pensar isso com calma. Chegando na revisão médica da reapresentação, vamos analisar”, disse Luxemburgo.

O jogo entre Palmeiras e Ferroviária, pela nona rodada do Campeonato Paulista, está marcado para as 17 horas (de Brasília) deste sábado, no Allianz Parque. Às 21h30 de terça-feira, também na arena, o time alviverde volta a campo para enfrentar o Guaraní, pela Copa Libertadores.

“Esse processo vai acontecendo pouco a pouco. Vou ver agora como eles reagem. Mas o jogo é daqui a dois dias”, ponderou Luxa, citando o duelo contra a Ferroviária. “Vou ver os jogadores e pensar no que posso fazer, mas sempre mantendo uma base”, completou.

Advertido com o terceiro cartão amarelo no empate contra o Santos, Felipe Melo é desfalque certo para o técnico Vanderlei Luxemburgo diante do adversário de Araraquara. Assim, Luan e Vitor Hugo são os principais candidatos ao lugar na zaga titular.