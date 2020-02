Ramires mostra evolução em primeiro treino do Palmeiras nesta terça-feira

O Palmeiras fez na manhã desta terça-feira o primeiro treino do dia na Academia de Futebol, visando o clássico contra o Santos, neste sábado, no Pacaembu.

A atividade foi aberta à imprensa, que pode acompanhar a evolução de Ramires. Fora desde a vitória contra a Ponte Preta, ele foi a campo pelo segundo dia consecutivo, trabalhando em transição física por uma lesão no joelho direito e participando de alguns exercícios coletivos.

O atacante Rony já treina normalmente junto com o resto do elenco, mas ainda não foi inscrito no Campeonato Paulista. Para que possa jogar no fim de semana, ele precisa aparecer no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até sexta-feira.

Matías Viña e Patrick de Paula também trabalharam sem restrições. O lateral foi substituído na partida contra o Guaraní, após sofrer um trauma no pé direito, e o volante se queixava de dores desde o jogo contra o Mirassol, e ficou de fora na última rodada.

Marcos Rocha e Mayke seguem tratando lesão. Ambos os laterais devem seguir de fora no clássico, o que dará a Gabriel Menino uma nova oportunidade na posição.