Ramires é baixa em reapresentação do Palmeiras na Academia de Futebol

Ramires, reforço do Palmeiras para o segundo semestre, foi a baixa na reapresentação do clube, nesta segunda-feira, na Academia de Futebol. O volante ainda resolve alguns detalhes de seu retorno ao país.

Em compensação, o colombiano Ivan Angulo foi a grande novidade na volta aos trabalhos do Verdão. O jovem vinha trabalhando na equipe sub-20 alviverde e foi oficialmente integrado ao elenco profissional.

O Palmeiras já tem agendados os seus primeiros desafios após o período de folga em virtude da Copa América. Neste sábado, o Verdão encara o Oeste, em jogo-treino na Academia de Futebol.

Além do duelo contra a equipe rubro-negra, o time de Luiz Felipe Scolari ainda fará um amistoso no dia 3 de julho, quarta-feira, contra o Guarani, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.