Rádio argentina revela interesse do Palmeiras em lateral argentino

Segundo noticiou a Radio Continental da Argentina, o Palmeiras está interessado no lateral-direito do Colón-ARG Alex Vigo. O argentino é um jovem defensor de 20 anos, também preterido pelo River Plate.

A equipe de Buenos Aires avalia o jogador como possível substituto para Gonzalo Montiel, que pode seguir para o futebol europeu. Em entrevista realizada na última semana para a mesma rádio, Vigo disse que gostaria de defender a equipe de Marcelo Gallardo.

Em contato com a Gazeta Esportiva, o Colón disse não saber nada sobre um possível interesse do Verdão, e relembrou que o lateral foi recém-promovido da base do clube. Já o Palmeiras não respondeu à reportagem.

Vigo estreou na equipe principal em janeiro de 2019, aos 19 anos. Desde então, são 32 jogos pelo time de Santa Fé.

O jovem tem contrato com o Colón até junho de 2023, e segundo o site especializado Transfermarkt, valor de mercado de 2,5 milhões de euros, cerca R$ 14,2 milhões na cotação atual.

Para a lateral-direita, o Palmeiras conta com Marcos Rocha e Mayke. Gabriel Menino também jogou na posição de forma improvisada.