Questionado, Valentim recebe aprovação de Luan por sequência em 2018

Depois de um início promissor, o técnico interino Alberto Valentim viu sua aprovação cair após uma sequência de resultados negativos e a perda da chance de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Apesar dos questionamentos por parte da torcida e da imprensa, o treinador aparenta ter o apoio do grupo de jogadores. Perguntado a respeito do trabalho do treinador, o zagueiro Luan rasgou elogios ao comandante e pediu por sua permanência em 2018.

“Se perguntarem minha opinião, direi que sim. É um cara moderno, aberto, entende de futebol e estuda. Quando era auxiliar sempre me chamava para mostrar lances, analisar jogos. E ele também tem o grupo na mão. Esperamos que ele fique, mas é um assunto para a diretoria. Torço para que resolvam da melhor maneira possível”, declarou o zagueiro.

Luan também falou sobre os questionamentos que não só o treinador, mas toda a equipe vem sofrendo. Para ele, o fato de o Verdão ter vencido títulos nos últimos dois anos pesou na avaliação para a atual temporada.

“O Palmeiras é gigante, então tem que ganhar sempre. O time vem de dois anos ganhando, então gera uma expectativa muito grande. Não conseguimos cumprir este objetivo. Então a diretoria irá se planejar, mas nós jogadores também temos que botar a cabeça no travesseiro e pensar na situação. Vamos dar tudo de nós nestes últimos três jogos do Campeonato Brasileiro”, completou.

O Palmeiras volta a atuar pelo Campeonato Brasileiro na próxima segunda-feira, quando visita o Avaí, às 20h(de Brasília), na Ressacada. Como não tem mais chances de título, mas também garantiu vaga direta na Libertadores, o Verdão luta agora pelo vice-campeonato, o que rende um valor maior em premiações.

Especial para a Gazeta Esportiva*