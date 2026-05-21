Derrota para o Cerro derruba invencibilidade de cinco anos do Palmeiras como mandante na Libertadores

O Palmeiras foi derrotado pelo Cerro Porteño por 1 a 0 na noite da última quarta-feira e desperdiçou a chance de carimbar a vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores. Mais do que isso, a equipe de Abel Ferreira viu cair uma invencibilidade de cinco anos como mandante no Allianz Parque.

A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira não perdia em seus domínios há 27 partidas em jogos pelo torneio continental. A última derrota havia sido no dia 18 de maio de 2021, quando o Verdão perdeu por 3 a 2 para o Defensa y Justicia, no fechamento da fase de grupos da competição.

Naquela oportunidade, o Alviverde já estava garantido no mata-mata e, posteriormente, sagrou-se campeão da Libertadores. Nesta edição, o time de Abel Ferreira só definirá a vaga na próxima fase na última rodada.

Com 18 vitórias e nove empates, até então, o Palmeiras registrava a oitava maior sequência da história da competição, ao lado do Cerro Porteño-PAR (1985 a 1993) e logo atrás do Guarani-PAR (1967 a 2001) e do Flamengo (2019 a 2024), ambos com 28. O recordista é o Boca Juniors-ARG (1966 a 1991), com 39, seguido pelo Palmeiras (1979 a 2000), com 34.

O jogo contra o Cerro Porteño marcou o 100° jogo do Palmeiras na Libertadores em sua casa, somando Estádio Palestra Itália e Allianz Parque. Desde 2014, quando o estádio atual foi inaugurado, são 52 jogos, 36 vitórias, 11 empates e cinco derrotas, com 129 gols marcados e 31 gols sofridos.

Classificação do Palmeiras na Libertadores

Com a derrota, o Palmeiras complicou sua situação na competição. O resultado derrubou o Verdão da liderança para o segundo lugar, com oito pontos, dois a menos que o Cerro Porteño, que assumiu a ponta. Sporting Cristal, com seis, e Junior Barranquilla, com quatro, completam o grupo.

Próximo jogo pela Libertadores

Jogo: Palmeiras x Junior Barranquilla

Competição: Copa Libertadores (6ª rodada)

Data e hora: 28 de maio de 2026 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

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