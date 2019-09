Próximo adversário do Palmeiras, Rogério Ceni tem histórico negativo no Allianz Parque

Neste sábado (14), às 19h (de Brasília), Palmeiras e Cruzeiro duelam no Allianz Parque, em São Paulo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Verdão tem grande trunfo para o confronto contra a Raposa, já que o técnico adversário, Rogério Ceni, nunca sequer empatou na casa palmeirense.

Como goleiro do São Paulo, Ceni foi derrotado em duas oportunidades no estádio alviverde. Pelo Campeonato Paulista de 2015, o ex-jogador viu o rival vencer por 3 a 0 na estreia do Choque-Rei na moderna arena. Já pelo Brasileirão do mesmo ano, o revés foi ainda pior: 4 a 0 para o Palmeiras.

O ídolo são-paulino ainda enfrentou o Verdão no Allianz Parque mais duas vezes como treinador. A primeira, pelo São Paulo no Paulistão de 2017, terminou com vitória alviverde por 3 a 0. A segunda, no comando do Fortaleza, marcou mais uma goleada de 4 a 0 do Alviverde sobre o ex-goleiro, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro deste ano.

Ao todo, Rogério Ceni soma quatro derrotas em quatro partidas disputadas na arena palmeirense, com 14 gols sofridos. Além disso, os times do Mito nunca balançaram as redes contra o Palmeiras jogando no Allianz Parque.

Confira abaixo todos os jogos de Rogério Ceni contra o Palmeiras no Allianz Parque:

Palmeiras 3 x 0 São Paulo (Campeonato Paulista 2015)

Palmeiras 4 x 0 São Paulo (Campeonato Brasileiro 2015)

Palmeiras 3 x 0 São Paulo (Campeonato Paulista 2017)*

Palmeiras 4 x 0 Fortaleza (Campeonato Brasileiro 2019)*

*Jogos como treinador