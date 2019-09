Procon determina retirada da rede no setor visitante do Allianz Parque

A polêmica da visibilidade no setor visitante do Allianz Parque ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira. Depois de enviar uma equipe de fiscalização para acompanhar a partida entre Palmeiras e Fluminense, o Procon determinou que a rede de proteção seja retirada e substituída por outro material que não prejudique a visão do torcedor.

Além da mudança estrutural, o Verdão também terá que diminuir o preço dos ingressos. A partir do próximo jogo, contra o Cruzeiro, no sábado, às 19h, as entradas terão um desconto de R$ 20 em relação ao que vinha sendo praticado.

A polêmica envolvendo a rede do Allianz Parque ganhou maiores proporções depois da partida entre Palmeiras e Bahia. Uma série de torcedores do time visitante publicou fotos e vídeos nas redes sociais, denunciando a visibilidade prejudicada pela rede e pedindo ressarcimento dos ingressos, alegrando que a experiência como consumidor não foi respeitada.

Confira a nota na íntegra do Procon:

O Procon-SP, vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania, por meio de uma equipe de fiscalização, do diretor executivo, Fernando Capez e do diretor de fiscalização, Carlos César Marera, compareceu ontem (10/9) ao Allianz Parque, estádio do Palmeiras, durante o jogo Palmeiras x Fluminense. O objetivo foi averiguar a rede de proteção da torcida visitante.

A fiscalização, que esteve no setor numerado correspondente à torcida do Fluminense, pôde verificar que, embora não bloqueie a visão do jogo, a rede atrapalha e impede parcialmente a visualização do gramado. Inclusive, na ocasião, vários torcedores reclamaram.

Em reunião com o representante do Palmeiras, também na noite de ontem, ficou acertado que a rede será substituída por outra de material mais adequado. Além disso, o clube está promovendo um desconto de R$ 20,00 para quem comprar ingressos no referido setor.

Na oportunidade, o Procon-SP também reuniu-se com representantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo para discutir a questão.

O Procon-SP seguirá acompanhando a situação e cobrará do Palmeiras a colocação de rede com material que não atrapalhe, ainda que parcialmente, a visão do gramado; na impossibilidade dessa opção, será solicitado a promoção de um desconto maior, que de fato compense financeiramente o desconforto causado.