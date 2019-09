Pressionado, Mano Menezes fala em honra ao assumir o Palmeiras

Na tarde desta quinta-feira, Mano Menezes foi apresentado oficialmente como treinador do Palmeiras. Alo lado dele, estiveram o presidente Maurício Galiotte e o diretor de futebol Alexandre Mattos, que também conversaram com a imprensa.

Após receber as boas vindas do presidente, Mano pediu a palavra: “Antes de abrir para perguntas, falar ao torcedor do Palmeiras a minha honra de estar aqui para iniciar um trabalho à frente do Palmeiras. Uma carreira como a minha, de 20 e poucos anos, é feita de capítulos importantíssimos”.

“Espero estar iniciando mais um capítulo vencedor dessa carreira que construo há bastante tempo, com muita dedicação, entrega, respeito ao futebol, pelo qual tanto eu quanto o torcedor do Palmeiras tem como uma paixão de nossas vidas”, completou.

Em sua primeira resposta, o novo técnico do Palmeiras destacou o retrospecto vencedor do clube nos últimos anos: “O Palmeiras, dos últimos Campeonatos Brasileiros, ganhou dois e ficou em segundo em um. Não pode deixar que se destrua isso do dia para a noite, porque não é assim que as coisas funcionam. Quem já passou por isso traz consigo a experiência de saber como se comportar nessa hora, porque o Palmeiras tem condição de disputar o título brasileiro”.

Apesar de ressaltar o histórico vencedor do clube, Mano reconhece que chega em um momento difícil: “Quando recebi o convite, na segunda-feira à noite, certamente levei em consideração todos os aspectos. Você não vive numa bolha, o futebol não vive numa bolha, mas nós não podemos fazer aquilo que não é da nossa alçada fazer. Só podemos modificar essa situação de dentro para fora, dentro do campo”.

A estreia de Mano no comando do Palmeiras já deve ocorrer no próximo sábado, diante do Goiás no Serra Dourada. O treinador terá o desafio de fazer o time voltar a vencer no Brasileirão após sete jogos.