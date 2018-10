Preparado! Felipão leva informações do Grêmio para o gramado no Palmeiras

Felipão está preparado para enfrentar o Grêmio. Nesta quarta-feira, as lentes da Gazeta Esportiva flagraram o detalhe das informações levantadas pelo Palmeiras sobre os desfalques do Tricolor gaúcho.

Em uma das folhas seguradas por Luiz Felipe Scolari no gramado, constam as prováveis baixas do adversário deste domingo, às 16h (de Brasília), no Pacaembu. O único nome tampado pelo treinador na imagem é Bruno Cortez, em processo de recuperação de uma lesão.

Confira as anotações:

– O jogador Kannemann está convocado pela seleção argentina e não jogará contra o Palmeiras

– Everton teve uma lesão de grau 2 na coxa, na partida Grêmio 2 x 2 Bahia, possivelmente estará fora

– Marcelo Grohe teve uma lesão de grau 1 na coxa, na partida Grêmio 2 x 2 Bahia, possivelmente estará fora

– Ramiro tem um entorse e estiramento no tornozelo e é dúvida

– Léo Moura sentiu um desconforto na panturrilha e é dúvida

Do lado alviverde, alguns desfalques também são públicos. Victor Luis e Felipe Melo estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Marcos Rocha será ausência por conta de uma lesão.

Além destes, Diogo Barbosa é dúvida não apenas por estar e recuperação de uma pancada no tornozelo e não ter treinado, mas porque ainda será julgado nesta quinta-feira no Superior Tribunal de Justiça Desportiva em virtude da confusão com jogadores do Cruzeiro, pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, no Mineirão.

No mesmo julgamento, Mayke também poderá ser punido. Para completar, Gustavo Gómez e Miguel Borja estão fora por terem sido convocados para defender a seleção paraguaia e colombiana, respectivamente.