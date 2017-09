Prass se prepara para igualar Sérgio em lista de goleiros do Brasileiro

Às 16 horas (de Brasília) deste domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Fluminense, no Estádio do Maracanã. No Rio de Janeiro, Fernando Prass alcançará Sérgio como o segundo goleiro que mais disputou jogos pelo clube no torneio nacional durante o século XXI.

Contratado pelo Palmeiras no final de 2012, Prass acumula um total de 87 jogos com a camisa do clube no Campeonato Brasileiro. Levando em conta apenas as edições do torneio disputadas a partir de 2001, o camisa 1 está atrás de Sérgio (88) e Marcos (168).

Fernando Prass reconquistou a posição no começo da temporada, ainda na gestão de Eduardo Baptista. Após a chegada de Cuca, no entanto, Jailson voltou à condição de titular, mas sofreu lesão no quadril durante a decisão por pênaltis contra o Barcelona de Guaiaquil, pela Copa Libertadores, e não atua desde então.

Com um total de 243 partidas disputadas pelo Palmeiras, Prass ocupa a oitava colocação na lista dos goleiros que mais defenderam o clube fundado em 1914. Leão (620), Marcos (533), Valdir de Morais (480), Velloso (456), Oberdan Cattani (353), Sérgio (333) e Gilmar (289) encabeçam a classificação no quesito.

Aos 39 anos de idade, Fernando Prass, ganhador da Copa do Brasil 2015 e do Campeonato Brasileiro 2016, tem contrato com o Palmeiras até o final desta temporada. O goleiro já reiterou o desejo de estender seu vínculo e vem negociando com o clube alviverde.

Diante do Fluminense, com Fernando Prass como titular, o zagueiro Luan e o atacante Willian podem retornar ao time titular. Expulsos no empate contra o Atlético-MG, ambos cumpriram suspensão automática no triunfo sobre o Coritiba e já estão à disposição de Cuca.

Com 40 pontos ganhos, 13 a menos que o líder Corinthians, o Palmeiras ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro e não perde há três partidas. Já o Fluminense, com duas derrotas nos últimos três duelos, contabiliza 31 pontos e figura no 11º lugar da tabela.