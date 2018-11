Prass diz estar no auge aos 40 anos e reafirma vontade de ficar no Palmeiras

Fernando Prass já deixou clara a intenção de permanecer no Palmeiras e, nesta segunda-feira, o goleiro se manifestou em suas redes sociais para afirmar que está em plena forma física e reafirmar a vontade de continuar no clube em 2019.

Prass tem contrato com o Alviverde apenas até o final deste ano e não foi procurado pela diretoria alviverde para uma renovação. A cúpula palestrina, porém, entende que o momento não é ideal para tratar o assunto e segura as negociações por permanência de todos os jogadores, incluindo Jailson e Edu Dracena, além dos emprestados Mayke e Marcos Rocha.

Ídolo da torcida e no Verdão desde a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, em 2013, Fernando Prass já conquistou a Copa do Brasil e o Brasileirão pelo clube. No torneio mata-mata, inclusive, o camisa 1 foi titular e decisivo em toda a campanha, além de ter convertido a última cobrança de pênalti na decisão contra o Santos.

No ano passado, Fernando Prass viveu situação semelhante. Ele só assinou sua renovação com o Alviverde no final da temporada e não conseguiu um contrato de pelo menos dois anos, que era o seu objetivo. Na equipe de Felipão, o veterano é reserva de Weverton.