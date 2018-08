Por vaga nas quartas, Palmeiras defende vantagem contra o Cerro

Às 21h45 (de Brasília) desta quinta-feira, em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Cerro Porteño. No Allianz Parque, o time comandado por Luiz Felipe Scolari defende uma vantagem confortável.

Na primeira partida pelas oitavas de final do torneio, disputada no Estádio La Olla, o Palmeiras decidiu no segundo tempo e ganhou por 2 a 0. Assim, garante presença na próxima fase mesmo em caso de derrota por um gol de diferença em São Paulo.

“Sabemos que vai ser um jogo difícil. Precisamos esquecer a vantagem e focar, porque cada partida tem sua história. Na Libertadores, não existe adversário fácil. Temos que respeitar o Cerro e fazer um grande jogo para, se Deus quiser, selar a classificação”, afirmou o goleiro Weverton, há nove confrontos sem sofrer gols.

Com a Copa Libertadores como prioridade, Felipão poupou os titulares no empate contra o Internacional, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Diante do Cerro Porteño, ele terá força total – Weverton, que sentiu dores musculares em Porto Alegre, não deve ser problema.

Contra o time paraguaio, o Palmeiras tenta alcançar as quartas de final da Copa Libertadores pela primeira vez desde 2009, quando ainda contava com o goleiro Marcos. Desde então, o time caiu precocemente nas edições de 2013 (oitavas de final), 2016 (fase de grupos) e 2017 (oitavas de final).

À espera de um milagre

No Cerro Porteño, o técnico espanhol Fernando Jubero reconhece que a missão é complicada. “Vamos em busca do milagre. Jogamos como visitantes e temos dois gols de desvantagem, mas futebol é futebol. Já houve situações mais adversas revertidas”, afirmou.

Contratado para suceder Luis Francisco Zubeldia, Jubero estreou na última rodada do torneio nacional paraguaio ao golear o General Diaz por 4 a 1, como visitante. Com 14 pontos em sete partidas, dois a menos do que o arquirrival Olímpia, o Cerro Porteño figura na vice-liderança.

Poupado na última rodada do campeonato paraguaio, o zagueiro Juan Escobar volta no lugar de Roman, que já disputou a Copa Libertadores pelo Libertad. Rodrigo Rojas, suspenso no torneio nacional, assume a vaga do experiente Haedo Valdez e Jorge Rojas substitui o jovem Blas Franco.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X CERRO PORTEÑO

Data: 30 de agosto de 2018, quinta-feira

Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: German Delfino (ARG)

Assistentes: Hernan Maidana (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés; Willian, Dudu e Borja

Técnico: Luiz Felipe Scolari

CERRO PORTEÑO: Silva; Raúl Cáceres, Marcos Cáceres, Escobar e Arzamendia; Jorge Rojas, Palau, Aguilar, Ruiz e Rodrigo Rojas; Churin

Técnico: Fernando Jubero