Por Seleção no Palestra Itália, Edu Gaspar visita arena e Academia

O Brasil encerra sua campanha nas Eliminatórias contra o Chile, no Estádio Palestra Itália. Nesta segunda-feira, o ex-corintiano Edu Gaspar, atual coordenador de Seleções da CBF, visitou a moderna arena do Palmeiras e a Academia de Futebol, que será usada pelo técnico Tite para treinar durante dois dias.

O presidente Maurício Galiotte, o diretor de futebol Alexandre Mattos e o gerente de futebol Cícero Souza guiaram Edu Gaspar durante o passeio pela Academia. Além de visitar o centro de excelência, inaugurado no começo de 2017, ele pisou no gramado.

“É muito bacana visitar um clube com uma estrutura como a do Palmeiras em termos de tecnologia, equipamentos e espaço físico. É tudo realmente de primeiríssima linha. Encontrei alguns atletas no departamento médico e até brinquei que aqui está estilo europeu”, disse Edu, com passagens por clubes como Arsenal e Valencia.

“Espero que todas as equipes sigam essa mentalidade e coloquem seus investimentos e suas energias no centro de treinamento”, acrescentou o ex-jogador da Seleção Brasileira, homem de confiança do técnico Tite, em entrevista ao site oficial do Palmeiras.

Ele teve reuniões informais com o departamento de análise de desempenho e com executivos do Palmeiras. À tarde, Edu seguiu para o Estádio Palestra Itália, sede do jogo entre Brasil e Chile, no dia 10 de outubro. Em encontro com executivos da CBF envolvidos na realização da partida e gestores da arena, foi apresentado um plano de ação para cuidar do gramado.