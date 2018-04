Por Libertadores, titulares do Palmeiras fazem recuperação física

Após derrotar o Corinthians em Itaquera na tarde de sábado, o elenco palmeirense se apresentou na Academia de Futebol durante a manhã de domingo. Sem a presença da imprensa, o time iniciou a preparação para enfrentar o Alianza Lima às 21h30 (de Brasília) de terça-feira, no Allianz Parque, pela Copa Libertadores.

De acordo com informações do site oficial do Palmeiras, os titulares no Derby, além de Moisés e Diogo Barbosa, realizaram trabalho de recuperação física. O resto do elenco participou de atividade técnica, com passes em profundidade e finalizações. Em seguida, o técnico Roger Machado organizou jogos em campo reduzido.

Sem o tempo de descanso ideal para preparar a equipe, o treinador palmeirense pode promover mudanças. Diante do Corinthians, o lateral esquerdo Victor Luis saiu por sobrecarga no tendão e o volante Bruno Henrique, por cansaço. Os atacantes Dudu e Willian terminaram o jogo exaustos.

O Palmeiras volta a treinar na Academia de Futebol a partir das 15h30 (de Brasília) desta terça-feira e apenas os primeiros minutos do aquecimento dos atletas poderão ser acompanhados pela imprensa. Antes dos trabalhos, Moisés concederá entrevista coletiva.

