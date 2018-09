Pivô de lance polêmico, Antônio Carlos crê em vaga no Mineirão

Antônio Carlos protagonizou o lance que marcou o primeiro confronto pelas semifinais da Copa do Brasil entre Palmeiras e Cruzeiro, disputado na noite desta quarta-feira. Chateado com a arbitragem de Wagner Reway na derrota por 1 a 0 sofrida no Allianz Parque, ele crê na classificação fora de casa.

Nos acréscimos da partida, após jogada pelo alto, Antônio Carlos pegou a sobra e tocou para o gol, mas Wagner Reway já havia marcado falta de ataque, o que inviabiliza o uso do VAR. Coincidentemente, no empate sem gols contra a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro, o zagueiro viveu a mesma situação.

“Ficamos chateados. Hoje, era para a gente estar como líder do campeonato, se não tivesse aquele erro comigo contra a Chapecoense. Agora, aconteceu de novo, tendo orientação antes do jogo (de deixar os lances capitais seguirem), vem um erro desses. Realmente, fomos prejudicados”, reclamou Antônio Carlos.

Às 21h45 (de Brasília) do próximo dia 26 de setembro, no Estádio do Mineirão, Palmeiras e Cruzeiro disputam o segundo e decisivo confronto pela semifinal da Copa do Brasil – o gol marcado como visitante não tem peso diferenciado. A despeito do revés dentro de casa, Antônio Carlos ainda crê na vaga.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“Estamos atentos, vivos e vamos reverter o resultado. Pegamos o Bahia agora e, na sequência, vamos trabalhando, porque estamos vivos, sim. Podemos conquistar a vitória lá e eliminar o Cruzeiro. Sabemos que o grupo é forte e que podemos reverter”, afirmou o zagueiro.

O confronto entre Palmeiras e Bahia, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio da Fonte Nova. Com 46 pontos, o time alviverde é superado apenas por São Paulo e Internacional, ambos com 49 pontos.