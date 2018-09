Pelo Palmeiras, técnico Felipão volta a sofrer no palco do 7 a 1

Apoiado por sua torcida no Estádio Governador Magalhães Pinto, o Cruzeiro eliminou o Palmeiras na noite de quarta-feira e garantiu a classificação à decisão da Copa do Brasil. No Mineirão, Luiz Felipe Scolari, ex-técnico da Seleção, voltou a sofrer em uma semifinal.

Na edição de 2014 da Copa do Mundo, o então técnico do Brasil acabou goleado por 7 a 1 pela Alemanha. Pela semifinal do campeonato, Muller, Klose, Kroos (2), Khedira e Schurrle (2) massacram a Seleção no Mineirão em um resultado que entrou para a história do esporte.

Em sua terceira passagem pelo Palmeiras, no mesmo cenário, Felipão viu seu time eliminado com um empate por 1 a 1 diante do Cruzeiro. Como ganhou por 1 a 0 no Allianz Parque, o time mineiro avançou à final diante do Corinthians com a igualdade.

Com Marcos Rocha no lugar de Mayke pela direita, Felipão iniciou a partida com força total. O experiente treinador trocou Bruno Henrique e Borja por Guerra e Deyverson no intervalo e, em uma alteração criticada pela torcida, substituiu Moisés por Jean.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Eliminado da Copa do Brasil, o time comandado por Luiz Felipe Scolari, pentacampeão mundial em 2002, volta suas atenções ao Campeonato Brasileiro. Pela 27ª rodada, às 11 horas (de Brasília) deste domingo, o Palmeiras reencontra o Cruzeiro, no Estádio do Pacaembu.