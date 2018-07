Pelo Flu, Gustavo Scarpa acumulou fracassos contra o Palmeiras

Nesta quarta-feira, Fluminense e Palmeiras se enfrentam no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, e todas as atenções estarão voltadas a Gustavo Scarpa. O meia já está acostumado ao duelo, mas pela primeira vez, irá encarar o Tricolor.

Vestindo a camisa do clube das Laranjeiras, o camisa 14 já encarou o Verdão em seis oportunidades, cinco delas com festa palestrina ao final do confronto. Scarpa foi, inclusive, responsável direto por um título do Palmeiras.

Em 2015, o Alviverde encarou o Flu pela semifinal da Copa do Brasil. No duelo de ida, no Maracanã, os cariocas venceram por 2 a 1 – o único triunfo de Scarpa contra sua atual equipe. Na volta, porém, após vitória do Maior Campeão Nacional pelo mesmo placar, o duelo foi para as penalidades.

Na disputa por pênaltis, Rafael Marques, Jackson, Cristaldo e Allione marcaram para o Palmeiras. No Fluminense, porém, apenas outro alviverde, o volante Jean, acertou sua finalização, enquanto Gustavo Scarpa parou em Fernando Prass e Gum mandou para fora. Na final, o Palmeiras foi campeão sobre o rival Santos, de novo nos pênaltis.

Nos dois anos seguintes, Palmeiras e Fluminense se encontraram em outras quatro oportunidades com Scarpa defendendo o Flu, todas pelo Campeonato Brasileiro. Em 2016, o Verdão venceu ambas por 2 a 0. Já em 2017, triunfo alviverde por 3 a 1 no Allianz Parque e 1 a 0 no Maracanã.

Agora, a torcida palmeirense espera que a partida desta noite entre Fluminense e Palmeiras termine como cinco das seis disputadas por Gustavo Scarpa, com vitória do Palestra. Se isso acontecer, porém, o meia finalmente poderá sorrir.

