Pela Colômbia, Borja pode entrar para seleto grupo de palmeirenses

Miguel Borja já ocupa o importante posto de ser o 25º representante palmeirense em Copa do Mundo (em lista que considera apenas atletas que estavam vinculados diretamente ao clube no momento da disputa do Mundial). Neste domingo, contra a Polônia, às 15h (de Brasília), porém, o centroavante pode alcançar uma marca ainda mais expressiva.

Reserva de Falcao Garcia, o camisa 19 dos cafeteros será o 22º palestrino a disputar uma partida do Mundial, caso entre em campo. De todos os nomes da lista, apenas o volante Zequinha, em 1962, o zagueiro Baldochi, em 1970, e o atacante César Maluco, em 1974, todos pela Seleção Brasileira, estiveram no torneio mais importante do planeta e não entraram em campo.

Além disso, se balançar as redes, Borja será apenas o sexto palmeirense a marcar em uma Copa do Mundo. Em 1950, Jair Rosa Pinto foi o primeiro, pela Seleção Brasileira. Mais tarde, Mazzola (pelo Brasil, em 1958), Vavá (pelo Brasil, em 1962), Arce (pelo Paraguai, em 2002) e Valdivia (pelo Chile, em 2014) passaram a integrar este grupo de goleadores alviverdes no torneio.

Na primeira partida na Copa do Mundo, a Colômbia decepcionou e foi derrotada pelo Japão. Agora, a equipe sul-americana precisa desesperadamente do triunfo contra a Polônia para seguir viva na briga por uma vaga nas oitavas de final. Se conseguir, o camisa 9 do Verdão estará um passo mais próximo de outra incrível marca.

Até a edição da Rússia, apenas nove palmeirenses conquistaram o título mundial. Assim, em caso de título da Colômbia, Borja formaria o grupo de dez atletas ao lado de Mazzola, em 1958; Djalma Santos, Vavá e Zequinha, todos em 1962; Leão e Baldochi, ambos em 1970; Zinho e Mazinho, ambos em 1994; e Marcos, em 2002 – todos eles pela Seleção Brasileira.

Atletas palmeirenses que jogaram Copas do Mundo enquanto vinculados diretamente ao clube (pelo menos uma partida):

Total – 21 [Borja pode ser 22º] 1938 – Luizinho Mesquita (Brasil)

1950 – Jair Rosa Pinto (Brasil)

1954 – Humberto Tozzi (Brasil) e Rodrigues Tatu (Brasil)

1958 – Mazzola (Brasil)

1962 – Djalma Santos (Brasil) e Vavá (Brasil)

1966 – Djalma Santos (Brasil)

1974 – Leão (Brasil), Luís Pereira (Brasil), Alfredo Mostarda (Brasil), Leivinha (Brasil) e Ademir da Guia (Brasil)

1978 – Leão (Brasil) e Jorge Mendonça (Brasil)

1986 – Diogo (Uruguai)

1994 – Zinho (Brasil), Mazinho (Brasil) e Rincón (Colômbia)

1998 – Arce (Paraguai)

2002 – Marcos (Brasil) e Arce (Paraguai)

2006 – Gamarra (Paraguai)

2014 – Valdivia (Chile)

Jogadores palmeirenses que disputaram Copas do Mundo enquanto vinculados diretamente ao clube (convocados, sem necessariamente terem entrado em campo):

Total – 25 [com Borja] 1938 – Luizinho Mesquita (Brasil)

1950 – Jair Rosa Pinto (Brasil)

1954 – Humberto Tozzi (Brasil) e Rodrigues Tatu (Brasil)

1958 – Mazzola (Brasil)

1962 – Djalma Santos (Brasil), Vavá (Brasil) e Zequinha (Brasil)

1966 – Djalma Santos (Brasil)

1970 – Leão (Brasil) e Baldochi (Brasil)

1974 – Leão (Brasil), Luís Pereira (Brasil), Alfredo Mostarda (Brasil), Leivinha (Brasil), Ademir da Guia (Brasil) e César Maluco (Brasil)

1978 – Leão (Brasil) e Jorge Mendonça (Brasil)

1986 – Leão (Brasil) e Diogo (Uruguai)

1994 – Zinho (Brasil), Mazinho (Brasil) e Rincón (Colômbia)

1998 – Arce (Paraguai)

2002 – Marcos (Brasil) e Arce (Paraguai)

2006 – Gamarra (Paraguai)

2014 – Valdivia (Chile)

2018 – Borja (Colômbia)

Jogadores palmeirenses que balançaram as redes em Copas do Mundo enquanto vinculados diretamente ao clube (pelo menos um gol):

Total – 5 [Borja pode ser o 6º da lista e, de quebra, o 3º gringo] 1950 – Jair Rosa Pinto (Brasil)

1958 – Mazzola (Brasil)

1962 – Vavá (Brasil)

2002 – Arce (Paraguai)

2014 – Valdivia (Chile)

Jogadores palmeirenses que ganharam Copa do Mundo enquanto vinculados diretamente ao clube:

Total – 9 [Borja pode ser o 10º, sendo o 1º gringo da lista] 1958 – Mazzola (Brasil)

1962 – Djalma Santos, Vavá e Zequinha (Brasil)

1970 – Leão e Baldochi (Brasil)

1994 – Zinho e Mazinho (Brasil)

2002 – Marcos (Brasil)