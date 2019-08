Pegando leve no vinho, Felipe Melo destaca regularidade no Palmeiras

Autor do gol de empate do Palmeiras no Derby do último domingo, Felipe Melo vem balançando mais as redes nesta temporada. Mais conhecido por marcar e iniciar jogadas, o volante já anotou quatro tentos em 2019, mais do que qualquer ano no Alviverde, porém independente da fase artilheira, o camisa 30 faz questão de ressaltar sua maior preocupação: a regularidade.

“Eu acho que o que sempre marcou minha carreira foi minha regularidade dentro de campo. Se falar em gols no Palmeiras, são os meus melhores seis meses, e tem toda uma temporada pela frente. Como eu sou crítico e gosto de ver meus jogos, não tenho tanta oscilação”, declarou Felipe Melo em entrevista coletiva realizada na última terça-feira.

“A regularidade tem marcado muito. O diferencial são os gols. Espero que continue assim. Tenho tomado cuidado com as palavras porque muitas vezes eu sou mal interpretado pelo o que eu falo. Ou bem interpretado, interpretam da forma que querem. Quando falo que tenho regularidade não falo que sou melhor do que A ou B. Isso vem de trabalho, profissionalismo, cuido do meu corpo”, explicou o camisa 30.

O número de gols não foi a única coisa que mudou na rotina de Felipe Melo, apaixonado confesso por vinhos, o volante passou a beber menos nos últimos meses e explicou o porquê.

“Sou apaixonado por vinho, quando atuava na Europa na noite anterior ao jogo eu tomava uma taça de vinho. Fazia bem, sempre fez bem. Mas eu sei o momento de parar, não que vai me fazer mal, mas é psicológico. É de fazer como manda o figurino. Isso vem com experiência também”, disse.

“De repente tem coisas que fazia um ano atrás e não faço. É experiência, profissionalismo e ajuda dos companheiros. Alguns jogadores estão no momento de evolução, espero que nos próximos possam ajudar. É aí que entra o coletivo, de o A não estar bem e o B ajudar o A”, finalizou o camisa 30.

O Palmeiras segue em ritmo de treinamentos nesta quarta-feira, em preparação para a partida contra o Bahia, domingo às 16h (horário de Brasília), no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

