Paulo Turra valoriza jogo quase perfeito do Palmeiras no Morumbi

O Palmeiras derrubou um tabu que já durava 16 anos. Neste sábado, o Verdão venceu o São Paulo por 2 a 0 no Morumbi e triunfou na casa tricolor pela primeira vez desde 2002, tudo graças a uma partida quase perfeita da equipe palestrina.

“A gente trabalha muito taticamente dentro das características da nossa equipe e é mérito dos jogadores fazer isso acontecer em campo. É muito bom trabalhar com atletas de grande qualidade. Acredito que fomos quase perfeitos. Fizemos um jogo taticamente muito bom e fomos letais quando tivemos situações para matar o jogo”, afirmou Paulo Turra.

O auxiliar técnico de Luiz Felipe Scolari foi quem concedeu entrevista coletiva após a partida, já que Felipão precisou deixar o estádio rapidamente para seguir viagem por conta de um compromisso particular.

Com o fim do tabu, o Alviverde abriu três pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. A pontuação conquistada no Morumbi, inclusive, foi mais exaltada por Paulo Turra do que o próprio tabu quebrado. “É uma vitória convincente, mas são só três pontos. Temos mais jogos pela frente e vamos continuar assim”.

“O Palmeiras está em um bom momento. Desde que o professor chegou a gente tem um nível de jogo muito bom, um padrão tático muito bom, e acredito que estamos ainda em uma evolução. Jogo após jogo estamos melhorando alguns aspectos defensivos, transições ofensivas. A gente sabe que a questão mental, a confiança, ajudam muito nesse momento. Nós estamos fazendo a nossa obrigação, que é jogar bem e conseguir vitórias, como o professor ressalta”.

