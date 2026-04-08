Paulinho participa de todo treino, e Palmeiras fecha preparação para a Libertadores; veja time provável

O Palmeiras encerrou na tarde desta terça-feira a preparação para a estreia na Libertadores de 2026. A delegação fez o último treino no campo do Colégio Jorge Washington, em Cartagena, na Colômbia, antes de enfrentar o Junior Barranquilla-COL, pela primeira rodada da fase de grupos da competição.

O atacante Paulinho participou normalmente de toda a atividade ao lado do restante do elenco e segue avançando na preparação para, finalmente, retornar aos gramados após se recuperar de cirurgia na perna direita. O camisa 10 está em processo de recondicionamento físico com controle de carga.

Vitor Roque, por sua vez, manteve seu cronograma individualizado e realizou trabalhos em separado no gramado, sob a supervisão do Núcleo de Saúde e Performance. A dupla de ataque segue como dúvida para o confronto contra os colombianos.

Como foi o treino?

O elenco alviverde participou de um treino tático posicional orientado pelo técnico Abel Ferreira e, em seguida, realizou atividades físicas complementares e um trabalho recreativo para fechar a sessão.

Provável escalação

O técnico Abel Ferreira pode repetir a escalação do time que venceu o Bahia por 2 a 1 no último domingo. Ele ainda tem como desfalques os laterais Piquerez (cirurgia no tornozelo direito) e Jefté (lesão na coxa direita).

A provável escalação do Palmeiras tem: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Jhon Arias; Mauricio e Flaco López.

Colombiano Arias é tietado em treino e retribui carinho

Reforço do Palmeiras para esta temporada, o atacante Jhon Arias, destaque da seleção colombiana foi centro das atenções durante o treino do Verdão. Antes das atividades, o atleta atendeu os estudantes do colégio que o aguardavam para fotos e autógrafos e ainda distribuiu brindes do Palmeiras.

Detalhes do jogo

A bola rola para Junior Barranquilla e Palmeiras nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Jaime Morón León. As equipes ocupam o Grupo F, ao lado de Sporting Cristal-PER e Cerro Porteño-PAR.

Em sua 11ª participação consecutiva no torneio, o Verdão busca sua quarta taça.