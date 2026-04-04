Paulinho dá novo passo em recuperação, e Palmeiras encerra preparação para pegar o Bahia

Neste sábado, o Palmeiras finalizou a preparação para o duelo com o Bahia, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Academia de Futebol, Abel Ferreira comandou o último treino antes da viagem a Salvador. O português, que estará de volta após cumprir suspensão contra o Grêmio, viu mais um passo na evolução do atacante Paulinho.

Ainda sem data para retornar, Paulinho treinou separado, junto de Vitor Roque, cumprindo cronograma individual. Na reta final do treino, o ex-atacante do Atlético-MG trabalhou com bola e chegou a participar do "rachão" promovido por Abel Ferreira.

Vitor Roque apenas cumpriu o cronograma individual e deve ser desfalque contra o Bahia. Além dos dois atacantes, os laterais esquerdos Piquerez (entorse no tornozelo direito) e Jefté (lesão muscular na coxa direita) seguem tratando suas respectivas lesões e não atuam diante da equipe de Rogério Ceni.

E o treino?

Após exercícios de ativação nas dependências da Academia de Futebol, o elenco do Palmeiras foi a campo, realizou aquecimento e participou de um treino tático sob o comando de Abel Ferreira.

Logo depois da atividade tática, o elenco disputou uma partida recreativa em dimensões reduzidas.

Dessa forma, a provável escalação do Palmeiras é: Carlos Miguel; Arthur, Gómez, Murilo e Giay; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Arias, Maurício e Allan; Flaco López.

Após o treinamento, o elenco do Palmeiras almoçou e seguiu viagem para a capital baiana. Palmeiras e Bahia entram em campo neste domingo, às 19h30 (de Brasília), na Fonte Nova.

Próximos jogos do Palmeiras

Jogo : Bahia x Palmeiras

: Bahia x Palmeiras Competição : Campeonato Brasileiro (10ª rodada)

: Campeonato Brasileiro (10ª rodada) Data e hora : 5 de abril de 2026 (domingo), às 19h30 (de Brasília)

: 5 de abril de 2026 (domingo), às 19h30 (de Brasília) Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Jogo : Júnior Barranquilla-COL x Palmeiras

: Júnior Barranquilla-COL x Palmeiras Competição : Copa Libertadores (1ª rodada

: Copa Libertadores (1ª rodada Data e hora : 8 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

: 8 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Estádio Olímpico Jaime Morón León (COL)

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