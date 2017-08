“Parceiro” de Felipe Melo, Tobio é estudado pelo Rosario Central

Troca de camisas com o parceiro @felipemelo , obrigado crack 🤙👊. Uma publicação compartilhada por Fer Tobio (@fernandotobio2) em Ago 22, 2017 às 8:13 PDT

O zagueiro Fernando Tobio e o volante Felipe Melo vêm treinando em horários alternativos na Academia de Futebol. O defensor argentino, fora dos planos do técnico Cuca, pode ser negociado pelo Palmeiras com o Rosario Central, de seu país natal.

Por meio de seu perfil no Instagram, Tobio postou uma foto ao lado de Felipe Melo. O argentino presenteou o brasileiro com uma camisa do Boca Juniors e ganhou o uniforme da Inter de Milão. “Troca de camisas com o parceiro Felipe Melo. Obrigado, craque”, escreveu, elogiando o meio-campista afastado por Cuca.

O Palmeiras tem contrato com Fernando Tobio até a metade de 2019, mas deseja emprestar o jogador. Em busca de um substituo para Javier Pinola, recentemente negociado com o River Plate, o Rosario Central estuda a possibilidade de trazer o defensor – a equipe já havia demonstrado interesse pelo atleta anteriormente.

Indicado pelo compatriota Ricardo Gareca em junho de 2014, Tobio acabou emprestado duas vezes ao Boca Juniors, a última com o aval de Cuca. Pelo clube de Buenos Aires, o zagueiro de 27 anos de idade foi bicampeão nacional e ainda conquistou a Copa Argentina.

Para a defesa, Cuca conta atualmente com Antônio Carlos, Edu Dracena, Juninho, Luan e Yerry Mina, além de Thiago Martins, que se recupera de grave lesão no joelho. Com o colombiano afastado por três meses após passar por cirurgia no pé, o clube age para contratar Emerson Santos, do Botafogo.

Sem Fernando Tobio e Felipe Melo, o elenco palmeirense treinou na Academia de Futebol durante a tarde desta terça-feira. Às 16 horas (de Brasília) de domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time alviverde encara o São Paulo, no Palestra Itália.