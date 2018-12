Paraguai chama atacante, e Palmeiras fica sem sete na Copinha

Dono de dupla nacionalidade, o atacante Anibal Vega foi convocado pelo Paraguai para disputar o Sul-Americano Sub-20 do Chile. Assim, o Palmeiras terá, pelo menos, sete desfalques na tentativa de conquistar a Copa São Paulo pela primeira vez em sua história.

Pela Seleção Brasileira, foram chamados o zagueiro Vitão, o lateral esquerdo Luan Cândido, os meio-campistas Gabriel Menino, Gabriel Furtado e Alan Guimarães e o atacante Papagaio. Os seis e o paraguaio Aníbal Vega estão fora da Copinha, já que as duas competições são disputadas em janeiro.

“Muito feliz pela convocação. É sempre um sonho jogar pela seleção paraguaia. Espero ganhar títulos, me tornar um ídolo no meu país. Tivemos um ano muito bom no Sub-20 do Palmeiras e espero manter o nível agora no Sul-Americano, contra as principais seleções da América do Sul”, disse Vega.

O atacante já havia sido pré-convocado pelo Paraguai e realizava a preparação com o restante do time na cidade de Ypané. Ele acumula outras convocações e chegou a disputar o Mundial Sub-17 de 2018. Vega foi captado do Vitória e chegou ao Palmeiras no início de 2016 para atuar na categoria sub-16.

O Sul-Americano Sub-20 começa em 17 de janeiro e oferece quatro vagas para a Copa do Mundo Sub-20 de 2019, além de levar três seleções aos Jogos Pan-Americanos de 2019. O Paraguai estreia contra o Equador no dia 18 e, na sequência, enfrenta Argentina, Peru e Uruguai.