Para manter 100%, Palmeiras encara Bragantino fora de casa

Atual primeiro colocado do Grupo C do Campeonato Paulista, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o Bragantino às 17 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio Nabi Abi Chedid. Pela quarta rodada do torneio estadual, o time alviverde mira manter 100% de aproveitamento no torneio.

Na vitória sobre o Red Bull, para minimizar o desgaste no começo da temporada, o técnico Roger Machado poupou o lateral direito Marcos Rocha, o volante Felipe Melo e o atacante Willian. Como terá uma semana livre de treinos após o jogo em Bragança, o técnico ganha a opção de usar força total novamente.

O meio-campista Moisés, vítima de grave lesão no joelho esquerdo em 2017, está na fase final de seu cronograma especial de preparação. O camisa 10 ficou no banco de reservas diante do Red Bull e pode enfim disputar sua primeira partida no ano em Bragança Paulista.

“As primeiras rodadas são sempre complicadas em função do pouco tempo de preparação em relação aos clubes que iniciam os treinamentos já no final do último ano e, mesmo com essa disparidade física, estamos conseguindo nos sair muito bem”, disse o zagueiro Antônio Carlos, animado com o começo bem-sucedido do Palmeiras.

Na sexta-feira, um dia depois da vitória sobre o Red Bull, apenas os reservas foram a campo na Academia de Futebol. O time que encara o Bragantino foi definido por Roger Machado durante o treinamento realizado na manhã de sábado, sem a presença da imprensa.

Com uma campanha de duas vitórias e uma derrota no Campeonato Paulista, o Bragantino contabiliza seis pontos e briga pela liderança do Grupo A com o Corinthians. Superado pelo São Bento na última rodada, o time espera alcançar a recuperação diante do Palmeiras.

“Sabemos onde erramos e o que devemos corrigir. O campeonato ainda está no começo e temos tempo para melhorar. Às vezes, uma derrota ensina muita coisa. Precisamos melhorar muito”, reconheceu o experiente técnico Marcelo Veiga.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO X PALMEIRAS

Data: 28 de janeiro de 2018, domingo

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista

Horário: 17 horas (de Brasília)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Fabio Rogério Baesteiro

PALMEIRAS: Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Victor Luis; Felipe Melo e Tchê Tchê; Willian, Lucas Lima e Dudu; Borja

Técnico: Roger Machado

BRAGANTINO: Alex Alves; Ewerton, Lázaro, Guilherme Mattis e Fabiano; Evandro, Adenilson e Vitinho; Matheus Peixoto, Gerley e Léo Jaime

Técnico: Marcelo Veiga