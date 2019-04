Palmeirenses voltam a falar de arbitragem após derrota

A arbitragem voltou a ser assunto no Palmeiras. Após a derrota desta terça-feira para o San Lorenzo, o zagueiro Gustavo Gómez opinou sobre o assunto e pediu a melhora dos árbitros da Conmebol.

“Não estou acostumado a falar de arbitragem. Acredito que ele não interferiu no resultado, mas obviamente que tem erro. A Conmebol tem que se encarregar de melhorar os árbitros. Agora temos que melhorar para ganhar as próximas partidas que temos em casa”, afirmou o zagueiro Gustavo Gómez.

O duelo desta noite foi apitado por Julio Bascuñan, do Chile. Não houve grandes polêmicas envolvendo a arbitragem, com exceção de um cartão amarelo para Deyverson na reta final da partida, questionado pelo atacante.

“Eu fui na vontade de pegar a bola, nem toquei nele. Eu usei o braço para chegar na bola e ele colocou a mão no rosto. O professor sabe da minha vontade e ficou com medo de eu ser expulso, mas eu estava tranquilo e pensando só em jogar, em ajudar minha equipe”, afirmou o Deyverson.

A vitória leva o San Lorenzo aos sete pontos no Grupo F, enquanto o Palmeiras, que estava com 100% de aproveitamento, fica com seis. Melgar e Junior Barranquilla se enfrentam nesta rodada, mas não podem ultrapassar os dois líderes.

No domingo, o Alviverde volta suas atenções para a partida decisiva da semifinal do Campeonato Paulista, contra o São Paulo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque. O primeiro duelo, no Morumbi, terminou sem gols e o tento como visitante não conta como critério de desempate para definir o finalista do Estadual.