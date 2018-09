Palmeirenses ressaltam melhora no segundo tempo e empate fora

Com um empate diante do Bahia, alcançado na tarde de domingo, o Palmeiras manteve a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Após a partida na Fonte Nove, os jogadores do time alviverde ressaltaram a evolução na etapa complementar e o empate longe de casa.

“O grupo está muito bem e unido. Mostramos isso no segundo tempo e o time foi buscar o jogo. Não pudemos conseguir a vitória, mas acho que esse ponto é importante para o que vem pela frente”, afirmou o zagueiro paraguaio Gustavo Gomez, que teve mais uma atuação segura.

Com um time misto, o Palmeiras foi dominado pelo Bahia no começo da partida e acabou vazado por Gilberto. Na etapa complementar, após as entradas de Dudu e Willian, a equipe alviverde ganhou corpo e empatou em cabeçada de Felipe Melo após cobrança de escanteio pela direita.

“Somar pontos nessa altura do campeonato é sempre muito importante. Não começamos o primeiro tempo bem. Erramos alguns passes e acabamos tomando gol, mas no segundo nos acertamos. Pelas circunstâncias, o empate foi justo. Vamos continuar na luta”, afirmou o goleiro Weverton.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Diante do Bahia, o Palmeiras alcançou a 10ª partida consecutiva sem derrota no Campeonato Brasileiro (sete vitórias e três empates). Com 47 pontos, o clube alviverde é superado apenas por São Paulo (50) e Internacional (49), que ainda encara a Chapecoense às 20 horas (de Brasília) desta segunda-feira, na Arena Condá.

“O time estava um pouco modificado e acho que fizemos um bom jogo. Poderíamos ter marcado antes do Bahia, mas é um empate importante, porque não deixa o pessoal se distanciar. A equipe está de parabéns”, afirmou Dudu, responsável pela assistência para Felipe Melo na Fonte Nova.