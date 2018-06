Palmeirenses não se empolgam com excursão ao Panamá

O Palmeiras tem mais oito dias de folga antes da reapresentação de seu elenco, e 11 antes de seguir rumo à América Central, onde o Verdão participará do Torneio Por la Paz de Colón. Visando o período de intertemporada, Roger Machado avaliou como positivo o tempo sem jogos. Marcos Rocha, por sua vez, não emitiu o mesmo julgamento.

“A intertemporada sempre vale, por vários aspectos. Desenvolvimento de parte técnica, física e tática. Conseguir amistosos quando todos param para a Copa é complicado, então foi uma oportunidade construída por nós para, além de desenvolver, estar junto no período, ganhar como grupo, em um ambiente voltado para o trabalho. Temos o recesso e depois embarcamos”, disse o treinador, que embarca com sua delegação no dia 28 de junho.

“É um período de treinos importante. Vejo com bons olhos esta questão. O lugar, o ambiente vai ser importante para reunir as questões, ajustar o que precisa, porque os meses de julho e agosto depois da Copa é quarta e domingo. Temos de encher o tanque. A Academia proporciona isso, mas às vezes é bom dar uma saída e ter um ambiente diferente a compartilhar”, completou.

Apesar da visão positiva de Roger Machado, a excursão palestrina tem dividido a opinião dos torcedores. Questionado sobre o assunto, Marcos Rocha também pareceu não ter uma posição definida sobre a viagem.

“Faz parte. O Alexandre (Mattos) foi buscar a melhor estrutura possível para a gente trabalhar, então vamos lá, para mais uma viagem”, disse o lateral. “É bom. Teremos um mês parado e será bom para trabalhar, ganhar confiança e poder descansar. O Roger vai poder acertar alguns pontos que podem ser diferenciais para nossa equipe”.

No Panamá, o Alviverde participará do torneio ‘Por la Paz de Colón’ entre os dias 28 de junho e 9 de julho. O Maior Campeão do Brasil enfrentará a equipe local Club Deportivo Árabe Unido no dia 30 e o Deportivo Independiente de Medellín, da Colômbia, no dia 4.

Ambos os jogos serão no Estádio Romel Fernandez, na Cidade do Panamá. Após a competição, o Palmeiras irá para Costa Rica disputar um amistoso contra a Liga Alajuelense, da primeira divisão do país. Todas as despesas da intertemporada serão custeadas pelos organizadores do evento.