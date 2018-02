Palmeirenses ‘heróis’ em Itaquera não estarão em campo neste sábado

Desde que a Arena de Itaquera foi inaugurada, em 2014, o Palmeiras já disputou seis Derbys no local, tendo vencido metade. Para o clássico deste sábado, às 17h (de Brasília), porém, nenhum dos palestrinos decisivos nos duelos anteriores estará em campo.

Em abril de 2015, na semifinal do Campeonato Paulista, o Palmeiras saiu em vantagem, com gol de Victor Ramos, levou a virada e buscou o empate com Rafael Marques. Nos pênaltis, vitória por 6 a 5, com duas cobranças defendidas por Fernando Prass. Dos três atletas, apenas o goleiro segue no clube, mas será reserva de Jailson no Derby.

No mês seguinte, a primeira vitória nos 90 minutos: 2 a 0, com gols de Zé Roberto e Rafael Marques, no Campeonato Brasileiro. Foi a última partida de Valdivia pelo Palmeiras e, ao final do duelo, torcedores corintianos protestaram na saída do ônibus da delegação alvinegra. Mais uma vez, nenhum dos atletas alviverdes continua no clube.

Por fim, na campanha do Brasileirão de 2016, que culminou com o título palestrino, o Palmeiras ganhou também por 2 a 0. O placar foi aberto por Moisés aos quatro minutos. Yerry Mina fechou a conta no segundo tempo. O camisa 10 do Verdão, então vestindo a 28, não tem presença garantida no Derby e, se for relacionado, ficará apenas como opção no banco de reservas.

Os clássicos em Itaquera:

27/07/2014 – Corinthians 2 x 0 Palmeiras

19/04/2015 – Corinthians 2 (5) x (6) 2 Palmeiras

31/05/2015 – Corinthians 0 x 2 Palmeiras

17/09/2016 – Corinthians 0 x 2 Palmeiras

22/02/2017 – Corinthians 1 x 0 Palmeiras

05/11/2017 – Corinthians 3 x 2 Palmeiras