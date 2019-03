Palmeirenses exaltam aproveitamento do Verdão em finalizações

O Palmeiras venceu o Novorizontino por 5 a 0 na noite desta terça-feira, mas não criou tantas oportunidades quanto nos últimos jogos. A opinião é do técnico Luiz Felipe Scolari, que analisou a atuação palestrina após o duelo.

“Se formos contar, não tivemos tantas chances como em outros jogos. Tivemos um grande aproveitamento na bola parada. Fizemos cinco gols, mas se contar bem, tivemos umas sete chances. Foi um aproveitamento fantástico. No outro jogo tivemos quatro chances e fizemos um. É isso que faz a diferença. Eu acho que aproveitamos bem demais hoje, por isso esse número expressivo de gols”, afirmou.

A maior alteração em termos de escalação nesta terça-feira foi a entrada de Deyverson na vaga de Miguel Borja. O colombiano vem sendo muito criticado pelas oportunidades perdidas e, na partida de ida contra o Novorizontino, viu Arthur Cabral entrar em sua vaga no segundo tempo e anotar o tento de empate do Palmeiras.

O segundo gol do resultado elástico desta noite, inclusive, foi uma repetição de uma jogada criada no último sábado, quando Antônio Carlos desviou cobrança de escanteio no primeiro poste, mas Borja, na ocasião, desperdiçou a oportunidade livre na etapa final.

Diante disso, Felipe Melo foi mais um jogador a destacar o ótimo aproveitamento no Pacaembu. “É difícil você contestar. Com dez minutos de jogo já estava 2 a 0. Nós criamos em outros jogos e não concluímos em gol e hoje nós marcamos e esse foi o diferencial”.