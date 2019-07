Palmeirense poderá reservar estacionamento no Allianz Parque

Nesta terça-feira, o Palmeiras recebe o argentino Godoy Cruz no Allianz Parque pela partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, e o torcedor alviverde terá uma facilidade a mais para lotar o estádio: vaga garantida no estacionamento.

O torcedor que irá ao jogo pode reservar, de forma antecipada, uma das 1500 vagas disponíveis no estacionamento oficial do Allianz Parque. O valor da reserva é de R$35, ou seja, 30% mais barato do que o praticado no dia do evento, se houver vaga disponível.

Para garantir o seu lugar de forma antecipada, basta o torcedor palmeirense acessar o site www.estapar.com.br/allianzparque. Lá, é necessário preencher um cadastro com os dados pessoais, do veículo utilizado e do cartão de crédito. Após finalizar a compra, o usuário receberá por e-mail a confirmação, juntamente com o código (QR Code), que será utilizado no acesso ao estacionamento. Ou pelo aplicativo da Estapar chamado Vaga Inteligente, disponível gratuitamente nas versões Android e iOS.