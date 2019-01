Palmeirense desde a infância, Zé Rafael celebra “honra” de chegar ao “maior do Brasil”

Confira este e outros vídeos em

Todo torcedor já sonhou em vestir a camisa do clube de coração, e foi justamente isso o que aconteceu com Zé Rafael nesta quarta-feira. Em uma entrevista de apresentação que fugiu (e muito) dos padrões brasileiros, o meia respondeu à reportagem da Gazeta Esportiva e confirmou ser palmeirense desde a infância.

“É verdade. Sou palmeirense desde moleque. Meu pai e meus avós são palmeirenses. Esse é mais um motivo para eu ter escolhido vir para cá. Nunca tinha vazado essa informação em nenhum clube que eu passei, não é para fazer média. Quando criança, era muito palmeirense”, afirmou o atleta.

A resposta foi a última da entrevista, que já iniciou animada. Quando o atleta de 25 anos começou a conversar com os jornalistas, a energia acabou na Academia de Futebol. Nada que fizesse o jogador perder o bom-humor: “Se eu começar a quebrar aqui, vocês desligam de novo (risos)”, se dirigindo aos assessores do clube.

Zé Rafael foi contratado junto ao Bahia por cerca de R$ 20 milhões (R$ 14,5 ficaram com o Tricolor). Nascido em Ponta Grossa-PR, o atleta, que assinou por cinco anos e pode fazer qualquer função no meio-campo, também tem passagens por Coritiba, Novo Hamburgo e Londrina.

“Expectativa das maiores de chegar ao Palmeiras. Não foi fácil a caminhada até aqui e hoje me sinto completamente realizado por estar no maior clube do Brasil. Essa honra é para poucos. Estou muito motivado e mobilizado para ajudar o Palmeiras da melhor forma que posso”.

O Verdão tinha a preferência de compra pelo jogador desde janeiro de 2018. Mesmo cobiçado por outras equipes brasileiras, ele já estava decidido a ir para o Verdão e por isso assinou por cinco anos.

“Desde o início em que as propostas foram apresentadas, eu já escolhi o Palmeiras porque sabia da grandeza do clube, pelo nível dos atletas, a estrutura. Isto me motivou a escolher este grande clube que é o Palmeiras”, finalizou.