Palmeiras x Vitória: veja onde assistir ao jogo pelo Brasileiro sub-20

Palmeiras e Vitória duelam na tarde desta sexta-feira, a partir das 15h (de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP). O compromisso é válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20.

Onde assistir ao vivo?

TV: Canal UOL (televisão fechada)

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Como chegam as equipes?

Os times vivem situações distintas na tabela do Brasileiro sub-20. Invicto, o Palmeiras é o líder da competição, com 27 pontos, enquanto o Vitória figura na 11ª colocação, com 15 pontos.

O Palmeiras ainda não perdeu no torneio e soma oito vitórias e três empates, com dois pontos de vantagem sobre o Vasco, segundo colocado. O Verdão vem de vitória por 3 a 0 sobre o Avaí, em casa, na última rodada.

Do outro lado, o Vitória faz campanha com quatro vitórias, três empates e quatro derrotas, e tem dois pontos a menos que o Botafogo, primeiro time no G8. A equipe baiana chega para o jogo após vencer o Grêmio, em casa, por 2 a 1.

Arbitragem de Palmeiras x Vitória