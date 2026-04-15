Palmeiras x Sporting Cristal pela Libertadores: onde assistir, estatísticas, histórico e escalações

Nesta quinta-feira, o Palmeiras recebe o Sporting Cristal em compromisso válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola para a partida às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.
Onde assistir ao vivo?
A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+ (streaming).
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— SE Palmeiras (@Palmeiras) April 15, 2026
Como chega o Palmeiras para o confronto
O Palmeiras vem de um empate amargo no clássico diante do Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Na Neo Química Arena, o time alviverde chegou a ter dois jogadores a mais, devido às expulsões de André e Matheuzinho. Mesmo assim, não conseguiu balançar as redes para tirar o zero do placar.
Além disso, estreou com empate na Libertadores. No primeiro compromisso pela competição internacional, o Verdão visitou o Júnior Barranquilla, na Colômbia, e voltou com o 1 a 1. Ramon Sosa marcou o único gol palmeirense para garantir o ponto na casa dos adversários.
Como chega o Sporting Cristal para o confronto
Diferente do Palmeiras, o Sporting Cristal vem embalado por uma vitória na estreia da Copa Libertadores. Os peruanos receberam o Cerro Porteno e conquistaram os três primeiros pontos no campeonato com um triunfo por 1 a 0.
Em contrapartida, a situação no Campeonato Peruano não é boa. O time vem de duas derrotas consecutivas e aparece na 11ª posição da tabela, com apenas 11 pontos somados em nove partidas.
Histórico do confronto
As equipes se enfrentaram 4 vezes na história, e o confronto tem números favoráveis ao time brasileiro. Foram três vitórias do Palmeiras, enquanto o Sporting Cristal triunfou apenas uma vez. Veja os resultados dos jogos:
28/05/2025 — Palmeiras 6 x 0 Sporting Cristal — CONMEBOL Libertadores
03/04/2025 — Sporting Cristal 2 x 3 Palmeiras — CONMEBOL Libertadores
18/04/2013 — Sporting Cristal 1 x 0 Palmeiras — CONMEBOL Libertadores
14/02/2013 — Palmeiras 2 x 1 Sporting Cristal — CONMEBOL Libertadores
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Estatísticas
Palmeiras na Libertadores
3ª posição (Grupo F)
1 empate
1 gol marcado
1 gol sofrido
Sporting Cristal na Libertadores
1ª posição (Grupo F)
1 vitória
1 gol marcado
Nenhum gol sofrido
Prováveis escalações
Provável escalação do Palmeiras
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Goméz, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Maurício; Arias, Flaco López e Allan
Técnico: Abel Ferreira
Provável escalação do Sporting Cristal
Enriquez; Sosa, Araújo, Lutiger e Cristiano; Cazonatti, Tamara, Juan González e Castro; Ávila e Iberico
Técnico: Zé Ricardo
Arbitragem
- Árbitro: Piero Maza (CHI)
- Auxiliares: Jose Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)
- VAR: Juan Lara (CHI)
Ficha técnica
Jogo: Palmeiras x Sporting Cristal
Campeonato: Copa Libertadores (2ª rodada)
Data: 16 de abril de 2026 (quinta-feira)
Horário: 19h (de Brasília)
Local: Allianz Parque, em São Paulo
Onde assistir: Paramount+