Palmeiras x Sporting Cristal pela Libertadores: onde assistir, estatísticas, histórico e escalações

Nesta quinta-feira, o Palmeiras recebe o Sporting Cristal em compromisso válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola para a partida às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Onde assistir ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+ (streaming).

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Como chega o Palmeiras para o confronto

O Palmeiras vem de um empate amargo no clássico diante do Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Na Neo Química Arena, o time alviverde chegou a ter dois jogadores a mais, devido às expulsões de André e Matheuzinho. Mesmo assim, não conseguiu balançar as redes para tirar o zero do placar.

Além disso, estreou com empate na Libertadores. No primeiro compromisso pela competição internacional, o Verdão visitou o Júnior Barranquilla, na Colômbia, e voltou com o 1 a 1. Ramon Sosa marcou o único gol palmeirense para garantir o ponto na casa dos adversários.

Como chega o Sporting Cristal para o confronto

Diferente do Palmeiras, o Sporting Cristal vem embalado por uma vitória na estreia da Copa Libertadores. Os peruanos receberam o Cerro Porteno e conquistaram os três primeiros pontos no campeonato com um triunfo por 1 a 0.

Em contrapartida, a situação no Campeonato Peruano não é boa. O time vem de duas derrotas consecutivas e aparece na 11ª posição da tabela, com apenas 11 pontos somados em nove partidas.

Histórico do confronto

As equipes se enfrentaram 4 vezes na história, e o confronto tem números favoráveis ao time brasileiro. Foram três vitórias do Palmeiras, enquanto o Sporting Cristal triunfou apenas uma vez. Veja os resultados dos jogos:

28/05/2025 — Palmeiras 6 x 0 Sporting Cristal — CONMEBOL Libertadores

03/04/2025 — Sporting Cristal 2 x 3 Palmeiras — CONMEBOL Libertadores

18/04/2013 — Sporting Cristal 1 x 0 Palmeiras — CONMEBOL Libertadores

14/02/2013 — Palmeiras 2 x 1 Sporting Cristal — CONMEBOL Libertadores

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Estatísticas

Palmeiras na Libertadores

3ª posição (Grupo F)

1 empate

1 gol marcado

1 gol sofrido

Sporting Cristal na Libertadores

1ª posição (Grupo F)

1 vitória

1 gol marcado

Nenhum gol sofrido

Prováveis escalações

Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Goméz, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Maurício; Arias, Flaco López e Allan

Técnico: Abel Ferreira

Provável escalação do Sporting Cristal

Enriquez; Sosa, Araújo, Lutiger e Cristiano; Cazonatti, Tamara, Juan González e Castro; Ávila e Iberico

Técnico: Zé Ricardo

Arbitragem

Árbitro : Piero Maza (CHI)

: Piero Maza (CHI) Auxiliares : Jose Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)

: Jose Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI) VAR: Juan Lara (CHI)

Ficha técnica

Jogo: Palmeiras x Sporting Cristal

Campeonato: Copa Libertadores (2ª rodada)

Data: 16 de abril de 2026 (quinta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Onde assistir: Paramount+