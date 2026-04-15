Palmeiras x Sporting Cristal-PER: saiba onde assistir ao jogo da 2ª rodada da Libertadores

Nesta quinta-feira, o Palmeiras enfrenta o Sporting Cristal-PER pela segunda rodada da Copa Libertadores da América. O duelo, válido pelo Grupo F, está marcado para às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.
Onde assistir ao vivo?
A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+ (streaming).
A força da Família Palmeiras faz a diferença! 🏟️💪
Compre agora mesmo o seu ingresso para a nossa estreia em casa na #Libertadores 💚🎟️ ➤ https://t.co/usGqv7gzwk pic.twitter.com/ftuXyoow3d
— SE Palmeiras (@Palmeiras) April 14, 2026
Como chega o Palmeiras?
No último jogo, o Alviverde empatou em 0 a 0 com o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Pela Libertadores, o Verdão ficou no 1 a 1 com o Junior Barranquilla, fora de casa, na última quarta-feira.
O Palmeiras lidera o Brasileirão com 26 pontos em 11 jogos e não perde há sete jogos por todas as competições. A equipe ocupa o terceiro lugar do Grupo F da Libertadores, com um ponto.
No confronto mais recente entre Palmeiras e Sporting Cristal, pela 6ª rodada da Libertadores de 2025, o Verdão atropelou a equipe peruana e venceu por 6 a 0, com gols de Estêvão, Flaco López (2), Raphael Veiga, Paulinho e Facundo Torres.
Como chega o Sporting Cristal?
O Sporting Cristal, comandado pelo brasileiro Zé Ricardo, lidera o Grupo F da competição após a vitória contra o Cerro Porteño na estreia. No Campeonato Peruano, a equipe ocupa o 10º lugar, com 11 pontos.
Arbitragem
- Árbitro: Piero Maza (CHI)
- Assistentes: Jose Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)
- VAR: Juan Lara (CHI)
Ficha técnica
Jogo: Palmeiras x Sporting Cristal-PER
Competição: Copa Libertadores (2ª rodada)
Data e horário: 16 de abril de 2026 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP).
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp