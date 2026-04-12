Palmeiras x Kansas City: veja onde assistir à final da Teal Rising Cup

O Palmeiras enfrenta o Kansas City Current neste domingo, no Kansas, nos Estados Unidos, pela final da Teal Rising Cup. A bola rola a partir das 20h (de Brasília) no gramado do CPKC Stadium.

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Como chegam as equipes?

O Palmeiras chegou à decisão do torneio depois de vencer o América do México na semifinal. As Palestrinas levaram a melhor sobre as mexicanas por 1 a 0, com gol de Poliana.

O Verdão joga o quadrangular pela segunda vez na história da modalidade. Em sua estreia, na edição de 2025, o Alviverde disputou o terceiro lugar e venceu o Chicago Stars por 1 a 0, com gol de Brena Carolina.

Do outro lado, o Kansas City Current eliminou o Corinthians na fase anterior. As norte-americanas superaram as Brabas por 2 a 1.