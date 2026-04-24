Palmeiras x Juventude: veja onde assistir ao jogo pelo Brasileiro sub-20

Palmeiras e Juventude se enfrentam na tarde deste sábado, às 16h (de Brasília), na Arena Barueri, em São Paulo (SP), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo?

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Como chegam as equipes?

Os times se encontram em momentos extremamente diferentes na tabela do Brasileiro sub-20. Mandante do confronto, o Palmeiras ocupa a liderança da tabela, com 17 pontos. Do outro lado, o Juventude é o vice lanterna da competição, com 13 pontos conquistados.

O Juventude faz campanha de uma vitória, um empate e cinco derrotas em sete jogos na competição. A equipe vem de uma derrota contra o Grêmio, em casa, por 3 a 1.

Do outro lado, o Palmeiras segue invicto, com cinco vitórias e dois empates. O Verdão empatou com o Vasco na última rodada em 2 a 2, jogando na Arena Barueri.

Arbitragem de Palmeiras x Juventude