Palmeiras x Jacuipense: veja onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

Nesta quinta-feira, o Palmeiras estreia na Copa do Brasil diante do Jacuipense, em confronto válido pela quinta fase da competição nacional. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.
Onde assistir ao vivo?
A partida terá transmissão ao vivo do Amazon Prime Video (streaming).
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— SE Palmeiras (@Palmeiras) April 20, 2026
Como chega o Palmeiras para o confronto?
Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras soma 29 pontos - seis a mais que o vice-líder Flamengo. Na última partida, venceu o Athletico-PR por 1 a 0 e agora tem nove vitórias, dois empates e apenas uma derrota na competição nacional.
Na Copa Libertadores, ocupa a primeira posição do Grupo F, com quatro pontos ganhos. No duelo mais recente, triunfou sobre o Sporting Cristal por 2 a 1, no Allianz Parque.
Como chega o Jacuipense para o confronto?
Na Série D do Campeonato Brasileiro, o Jacuipense aparece na penúltima colocação do Grupo 10, com apenas um ponto somado em duas derrotas e um empate. No último duelo, perdeu de virada para o Juazeirense por 3 a 1, fora de casa.
Na Copa do Nordeste, tem a mesma pontuação em quatro jogos disputados. Sendo assim, ocupa o penúltimo lugar do Grupo D, na frente apenas do Maranhão, que tem a mesma pontuação.
Arbitragem
- Árbitro: Marcelo de Lima Henrique
- Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Renan Aguiar da Costa
- VAR: Philip Georg Bennett
Ficha técnica
Jogo: Palmeiras x Jacuipense
Competição: Copa do Brasil
Data: 23 de abril de 2026 (quinta-feira)
Horário: 19h30 (de Brasília)
Local: Allianz Parque, em São Paulo
Onde assistir: Amazon Prime Video
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