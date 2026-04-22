Palmeiras x Jacuipense: veja onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

Nesta quinta-feira, o Palmeiras estreia na Copa do Brasil diante do Jacuipense, em confronto válido pela quinta fase da competição nacional. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

Onde assistir ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo do Amazon Prime Video (streaming).

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Como chega o Palmeiras para o confronto?

Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras soma 29 pontos - seis a mais que o vice-líder Flamengo. Na última partida, venceu o Athletico-PR por 1 a 0 e agora tem nove vitórias, dois empates e apenas uma derrota na competição nacional.

Na Copa Libertadores, ocupa a primeira posição do Grupo F, com quatro pontos ganhos. No duelo mais recente, triunfou sobre o Sporting Cristal por 2 a 1, no Allianz Parque.

Como chega o Jacuipense para o confronto?

Na Série D do Campeonato Brasileiro, o Jacuipense aparece na penúltima colocação do Grupo 10, com apenas um ponto somado em duas derrotas e um empate. No último duelo, perdeu de virada para o Juazeirense por 3 a 1, fora de casa.

Na Copa do Nordeste, tem a mesma pontuação em quatro jogos disputados. Sendo assim, ocupa o penúltimo lugar do Grupo D, na frente apenas do Maranhão, que tem a mesma pontuação.

Arbitragem

Árbitro : Marcelo de Lima Henrique

: Marcelo de Lima Henrique Assistentes : Nailton Junior de Sousa Oliveira e Renan Aguiar da Costa

: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Renan Aguiar da Costa VAR: Philip Georg Bennett

Ficha técnica

Jogo: Palmeiras x Jacuipense

Competição: Copa do Brasil

Data: 23 de abril de 2026 (quinta-feira)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Onde assistir: Amazon Prime Video

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